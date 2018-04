TFC holder øje med langskud

FODBOLD: Nummer fem og seks i 1. division tørner søndag sammen. Det sker, når nummer fem i NordicBet Ligaen, Thisted FC, tager imod HB Køge.

Thyboerne og sjællænderne mødtes for en måned siden, hvor HB Køge vandt 3-2.

- HB Køge har været rigtig gode til at komme til afslutninger uden for feltet, og det skal vi sørge for, de ikke kommer, og så har de nogle individualister, der er dygtige i mellemrummene mellem forsvar og midtbane, siger Joakim Mattsson.

I forårets første indbyrdes opgør tabte TFC på et langskud fra Kristian Andersen.

Efter nederlaget gav thyboerne udtryk for, de ikke helt var helt tilfredse med defensiven i første halvleg. HB Køge spillede for hurtig uden om TFC. I dag mener Joakim Mattsson, at oprykkerne fra TFC tager læring med fra det smalle nederlag i begyndelsen af forårssæsonen.

Nederlaget på 3-2 fandt sted på kunstgræs. Joakim Mattsson forventer, at den mere knoldede græsbane på Sparekassen Thy Arena søndag vil gøre det sværere for HB Køge at spille det hurtige pasningsspil, sjællænderne ønsker.

- På græs er det en anden tilgang til at have bolden. Jeg tænker, de ikke kan spille lige så hurtigt, siger Joakim Mattsson.

Offensivt kunne han sidst mod HB Køge se sit TFC-hold komme til fine chancer mod. Thyboernes cheftræner tror på, at det søndag bliver vigtigt for TFC, at de formår at komme bag om HB Køge forsvar.