TFC-keeper: Sejr havde været et røveri

FODBOLD: Et skud på overliggeren, bolde dansende tæt på målstregen og et Thisted FC-hold, som blev presset så langt ned i anden halvleg, at de i lange perioder spillede med 11 mand på egen banehalvdel.

Thisted FC delte søndag i NordicBet Ligaen med FC Roskilde, der med fem minutter igen af den ordinære spilletid fik udbytte af spilovertaget og udlignede til 1-1. Roskildes dominans sendte thyboernes førstemålmand, Kevin Mendoza, på arbejde.

- Jeg frøs i hvert fald ikke. Vi åbnede alt for meget dernede, fik ikke sparket bolden ordentlig væk, og det var bare ikke så godt, siger Kevin Mendoza.

Målmanden vurderer, at han ikke tidligere i sæsonen har haft så meget at lave, som han havde i anden halvleg, hvor Roskilde bombarderede TFC’s felt med bolde. Derfor var der heller ikke noget at indvende mod udligningen, mener thyboernes bagerste skanse.

- Det var fortjent, at den endte 1-1. Det havde været et mindre røveri, hvis vi havde løbet med sejren, siger Kevin Mendoza.

Få minutter inden udligningen til 1-1 ramte Roskilde overliggeren, mens de i forbindelse med målet til 1-1 igen ramte tværribben, men headede en retur over stregen i et tomt mål.

Og generelt udfordrede Roskilde thyboernes defensiv, samtidig med TFC ikke formåede at holde nok i bolden.

- Vi skal lade være at falde så langt ned og lade modstanderne spille. Vi skal se, om vi kan holde i bolden i stedet for at slå den op hele tiden, siger Kevin Mendoza.