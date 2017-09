TFC-kreatør klarmeldt til topkamp

FODBOLD: Thisted FC’s oprykkere har fået et skud rutine inden søndagens topkamp mod Vejle Boldklub. Thyboernes midtbanekreatør Jeff Mensah, som er oprykkernes spiller med flest kampe i 1. division og Alka Superligaen, vender nemlig tilbage.

Det 25-årige offensiv-es er blevet en fibersprængning kvit.

- Jeg synes, det føles, som det skal. Selvfølgelig skal jeg holde nøje øje med det, for det er første kamp, jeg er tilbage, men jeg er klar. Så må vi se, hvor jeg lang tid, jeg skal spille, siger Jeff Mensah.

Kreatøren nettede to gange i sæsonens første tre kampe, inden han blev tvunget fra banen med sin skade.

Siden da er også Tobias Mølgaard, som har gjort sig på venstre wingback, blevet skadet. Det testede TFC-truppens bredde.

- Selvfølgelig var jeg lidt spændt på, hvad der ville ske, for skaderne skabte selvfølgelig lidt usikkerhed, men jeg følte egentlig, den usikkerhed ikke var stor, for nu har jeg været her siden januar, og jeg ved, hvor meget drengene virkelig gerne vil det. Man kan altid forvente en 100 procents indsats, og det er også derfor, det er gået, som det er gået, siger Jeff Mensah.

Trods skaderne holdt thyboernes oprykkere fast i toppen og indtager nu andenpladsen. Hvis de slår Vejle, topper TFC rækken.

- Der er mange, der har budt sig til. Jeg er glad for at se, vi har fået et så godt resultat i de sidste par kampe, men det har bare været pisseirriterende ikke at kunne være en del af det, siger Jeff Mensah.

Når Vejle B gæster Thy, bliver truppen uden karantæneramte Mads Lauritsen, som Vejle har købt i TFC.