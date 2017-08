TFC leverede sensationen

FODBOLD: Oprykkerne fra Thisted FC overraskede igen i 1. division, da de søndag sejrede med 2-1 i Esbjerg.

Thyboerne dominerede de første fem minutter på Blue Water Arena, men herefter overtog hjemmeholdet teten. Esbjerg fB fik kampens første åbne målchance, da de efter 12 minutter tilspillede sig en friløber til Esbjergs nye rumænske angriber Adrian-Tabarcea Petre, som sparkede fladt og lige på Kevin Mendoza i TFC-buret.

I stedet sendte oprykkerne fra Thisted FC måltavlen på arbejde. Midtvejs i halvlegen scorede Sonny Jakobsens sæsonens andet mål for TFC. Wingback Glenn Rask løb med frem i højre og sparkede et tidligt og fladt indlæg.

Her sled Sonny Jakobsen sig fri af sin direkte oppasser, og mens Esbjerg appellerede for offside, satte Jakobsen indersiden på indlægget fra klods hold og bragte udeholdet i front.

Assistmageren Glenn Rask overtog otte minutter senere rollen som målscorer. Med godt og vel en halv time spillet fordoblede han TFC-føringen, da han gik med i feltet og sparkede et fladt indlæg fra den tidligere Esbjerg-angriber Mikkel Agger i mål.

Føringen på to mål holdt halvlegen ud, og allerede efter 55 minutter havde Esbjerg brugt sine tre udskiftninger i forsøget på at ændre på stillingen.

De hurtige udskiftninger så ud til at blive dyre for Esbjerg, da højre back Nicolai Hagelskjær skadede sin ene ankel med godt og vel tyve minutter igen.

Med 20 minutter igen og kun 10 kampdygtige spillere så det svært ud for Esbjerg, men i 70. minut reducerede vestjyderne, mens Hagelskjær var til behandling.

Esbjergs Mathias Kristensen opnappede bolden i feltet efter et blokeret skud, trak sig fri af TFC’s Henrik Mølgaard og sparkede kuglen i mål bag Mendoza, der ikke kunne se bolden.

Med seks minutter igen af den ordinære spilletid blev Nicolai Hagelskjær tvunget fra banen med skaden. 10 mod 11 forsøgte Esbjerg at lægge et tungt tryk, men thyboerne holdt med det yderste af neglene fast i sejren. Dermed ligger TFC nu nummer to i NordicBet Ligaen efter fire runder med kun et point op til duksen, Vejle Boldklub.