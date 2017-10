TFC-matchvinder: Vores dårligste kamp

FODBOLD: Syv mål i 11 kampe, en titel som delt topscorer i 1. division og mål i fire kampe i træk. Fodboldtilværelsen viser sig fra sin milde side i denne tid for Thisted FC’s Mikkel Agger.

Mikkel Målræv bankede søndag sejrsmålet ind, da han scorede til 2-1 på udebane mod Skive IK med under to minutter tilbage af den ordinære spilletid.

- Jeg mener, det måske var den dårligste kamp, vi har spillet i sæsonen. Jeg synes, vi manglede energi og gåpåmod. Vi var vel heldige med at stå med tre point, men det gør det ikke værre. Det beviser bare, hvilken mentalitet vi har. Selvom det ikke lige kørte, kæmpede vi stenhårdt, siger målmageren.

Med sejrsmålet fortsætter thyboerne pointtakterne fra september, og nu har TFC ikke tabt i seks kampe i træk.

Angriberen tvivler da heller ikke på, at holdet har en følelse af, der skal meget til, før stimen slutter.

- Lige nu føler vi os lidt uovervindelige. Der skal noget virkelig specielt til, før vi taber sådan en kamp. Vi håber bare, vi kan blive ved at bygge på den stime, vi er inde i. Vi føler, de andre virkelig skal være gode for at slå os. Selv på dårlige dage, vinder vi, siger Mikkel Agger.

En tredjedel inde i sæsonen indtager TFC andenpladsen i NordicBet Ligaen. Og derfor trænger spørgsmålet sig på, om TFC er et tophold.

- Hvis man kigger på tabellen, ligger vi nummer to, så ja, det er vi. Men det ved jeg ikke, om vi er. Vi er jo ikke gearet til at ligge, hvor vi gør, men lige nu har pointene gjort, vi ligger, hvor vi gør, og det tager vi selvfølgelig gerne med, siger Mikkel Agger med et smil.