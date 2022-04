TFC-niveau var borte med blæsten

FODBOLD:Thisted FC var sikret en plads i top seks inden sidste runde af grundspillet, så lørdagsudflugten til Frederiksberg og et møde med FA2000 var mest af alt en kamp, der skulle bruges til at bygge videre på den udvikling, Bo Zinck har sat i gang.

- Vi spillede ikke en ret god kamp. Måske var det godkendt fra vores side i et kvarter. Der var en kraftig vind, der gav FA2000 fordel i første halvleg, mens den hjalp os i anden halvleg, siger Bo Zinck.

Han kunne se Mikkel Agger udligne for Thisted kort efter pausen, men mere blev det ikke til.

- Vi havde et par chancer i den periode af kampen, men generelt var det her ikke for godt. Vi kan i hvert fald ikke brokke os over et point, siger Bo Zinck.

Han ser frem til oprykningsslutspillet, hvor det ifølge Zinck ikke bliver aktuelt at snakke oprykning for Thisteds vedkommende.

- Vi skal bygge på og udvikle vores spil med bolden, så vi står skarpt til sæsonstart efter sommerferien. Der er meget vi gerne vil nå at forbedre, så vi har meget at se til, men når vi er otte point fra oprykning, er det ikke relevant at snakke om det, siger Bo Zinck.