TFC opjusterer målsætning

FODBOLD: Afstanden på 22 point ned til nedrykningsstregen får nu Thisted FC til at ændre sæsonmålet. Thyboernes oprykkere indtager andenpladsen i NordicBet Ligaen ved vinterpausen, så nu skruer thyboerne op for målsætningen.

- Vi går efter en top-6. Det kan godt ske, at vi ender i top-3, men vi har ikke de økonomiske midler til at opruste. Vi kan ikke gå ud at hente profiler. Derfor melder vi også top-6 ud, siger Thisted FC-direktør Karl Kristian Guldhammer.

Før sæsonen lød den sportslige målsætning, at man gik efter at overleve, mens det økonomiske budget tog udgangspunkt i, at man ville ende som nummer 12, altså sidst.

Viceanfører og intern TFC-topscorer Mikkel Agger tror da også, de fleste ville have rynket på næsen, hvis klubben inden sæsonstart meldte et mål om top-6 ud. Angriberen kalder det for et "ambitiøst" mål.

- Jeg synes, det er ambitiøst, selvom vi ligger nummer 2. Det bliver en udfordring. Vi er stadigvæk et oprykkerhold, selvom det ikke ser sådan ud på tabellen, siger Mikkel Agger.

Thisted FC har syv point ned til syvendepladsen, som superliganedrykkerne fra Viborg FF indtager, og Mikkel Agger tror da også på, thyboerne kan holde sig i den bedste halvdel af 1. division, hvis det lykkes at holde på holdet i vinterens transfervindue.

- Andre klubber vil nok gå ud at forstærke sig, men jeg tror stadig på, vi bare vil blive stærkere som enhed, så jeg tror på, det nok skal blive godt, siger Mikkel Agger.