TFC snuppede sen sejr

FODBOLD: Mikkel Agger sparkede søndag endnu tre point hjem til efterårets største positive overraskelse i NordicBet Ligaen, Thisted FC. Oprykkerne hev en sejr på 2-1 på udebane mod Skive IK hjem, da Mikkel Agger, kort før den ordinære spilletid udløb, kanonerede kuglen op i målhjørnet.

I rivalopgøret første syv minutter kom Thomas Dalgaard til to store gode muligheder, som Kevin Mendoza i TFC-målet klarede. Syv minutter inde i kampen stod Skives Andreas Murbeck fri ved straffesparksfeltet og flugtede hjørnesparket højt midt i målet, uden Kevin Mendoza kunne nå at reagere.

Kort efter kom målmændene fra bundproppen, Skive, i fokus. Skives Andreas Raahauge udgik med en fodskade, og efter et par minutters pause erstattede Emil Kobberup ham. Reservekeeperens første aktion blev en af de knap så heldige. På et frispark nogle meter uden for straffesparksfeltets bue sparkede TFC-angriber Sonny Jakobsen over frisparksmuren. Bolden sad yderligt i sidenettet, men sparket var uden fart. Keeperen så dog passivt til, da kuglen strøg i mål. Og så var rivalopgøret efter 12 minutter helt lige igen.

Flere mål fik tilskuerne i Skive ikke før pausefløjt trods flere chancer. I pausen skiftede TFC begge wingbacks, og det bidrog til en kamp uden helt så meget tjubang.

Det ændrede sig dog med knapt 20 minutter tilbage af anden halvleg. Her fik TFC’s Jeff Mensah sit andet gule kort i halvlegen. Først mente dommer Mikkel Redder, at offensivspilleren filmede i Skives felt, da han røg til jorden, og med 18 minutter igen af den ordinære spilletid bremsede Jeff Mensah så en Skive-kontra.

Den sidste del af kampen spillede thyboerne derfor i undretal, indtil Skive IK med fem minutter igen af den ordinære tid også blev reduceret til 10 mand. Den tidligere TFC’er Mathias Pedersen, der søndag var anfører for Skive, fik rødt kort for sit andet gule kort i kampen, da han bremsede Ronni Møller-Iversens forsøg på et kontrastød.

Og tre minutter senere udnyttede TFC altså den nye kampsituation, da Agger bragede bolden i nettet uden for straffesparksfeltet.

Med sejren fastholder TFC andenpladsen, mens Skive stadig ikke har vundet en divisionskamp siden april.