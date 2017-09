TFC-spids: Jeg skal score mere

FODBOLD: 24 mål bankede han ind i sidste sæsons 2. division. I denne sæsons 1. division har Thisted FC’s Sonny Jakobsen scoret tre gange på otte kampe.

To af de tre mål stammer fra straffespark, hvor han senest mod Fremad Amager selv fremtvang straffet.

Alligevel savner Sonny Jakobsen at få netmaskerne til at blafre i NordicBet Ligaen. Derfor står målet for de næste otte kampe da også klart.

- Jeg skal lave flere mål og komme frem til flere chancer. Vinder vi nu de næste seks ud af otte kampe, er jeg også glad, selvom jeg ikke har lavet flere mål, end jeg har nu, siger thyboernes nummer 99.

Angriberen understreger, han "ikke er frustreret," men på den anden side også er "langt fra lykkelig" over sin personlige sæsonstart.

For selvom angriberen føler, han tager de rigtige løb, står målchancerne til Sonny Jakobsen ikke i kø.

Sonny Jakobsen er startet inde i sæsonens otte divisionskampe, men er også blevet skiftet ud i de seks.

- Jeg ville gerne have spillet mere. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Jeg er aldrig glad, når jeg bliver skiftet ud, men det er ikke mig, der bestemmer det, siger Sonny Jakobsen.

Angriberen understreger, han er glad for at spille i TFC. Søndag får målræven så endnu en mulighed for at øge sin måltotal, når TFC gæster Nykøbing FC.

Her forsøger TFC at forlænge den ubesejrede stime på udebane i denne sæson. Til den opgave mangler oprykkerne stadig skadede Jeff Mensah, mens Tobias Mølgaard også står på skadeslisten.