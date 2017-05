TFC stormer videre

Endnu et hold i toppen blev definitivt hægtet af hjulet på den velsmurte maskine fra Thy

Det var Sonny Jakobsen, der kynisk slukkede hjemmeholdets håb om at komme tilbage i kampen med to kasser på bare tre minutter. Arkivfoto: Peter Mørk

KØBENHAVN: Thisted FC har i denne sæson lignet et hold fra en anden planet sammenlignet med konkurrenterne, og lørdag eftermiddag havde et ellers meget talentfuldt og teknisk stærkt B93-mandskab ikke en chance for at revanchere det første nederlag til thyboerne. Forspringet hos Thisted FC blev forøget med tre point til københavnerne efter en sejr på 3-0.

- Det var en meget vanskelig kamp, og vi kom til at arbejde lige så hårdt som forventet. B93 kom med et stort tryk og er dygtige boldspillere, men igen leverede vi en rigtig god indsats på udebane. Havde vi ikke kendt deres styrker og spillet med hovedet under armen, havde vi ikke fået point, siger Thisted FC’s cheftræner Bo Zinck.

I de første 10 minutter lignede B93 et ivrigt hold, der håbede på at kunne stjæle point fra topholdet og holde sig med i kampen om oprykningspladserne, men herefter stod der Thisted på langt mere end en overraskende stor mængde eksilthyboers blåhvide trøjer på det traditionsrige stadion i på Østerbro.

Jeff Mensah fik bolden tilbage i hovedet efter et hjørnespark efter 25 minutter, og med en flad tværpasning fandt han forsvarsklippen Mads Lauritsen, der ved bageste stolpe nemt kunne sende bolden i målet.

Spændingen forsvandt hurtigt i anden halvleg, hvor knivskarpe Sonny Jakobsen først efter en bolderobring og oplæg af Tobias Mølgaard og efterfølgende en præcis stikning fra Jeff Mensah scorede to gange bare tre minutter til 2-0 og 3-0.

- Det var helt fantastisk at lukke kampen så hurtigt. At tage herover og vinde 3-0 over B93 på en dag, hvor spillet ikke sidder helt, som det skal, er rigtig flot, så det er vi helt vildt glade for, siger Bo Zinck.