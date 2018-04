TFC tabte tæt opgør

FODBOLD: Forårsproblemerne fortsætter i Thisted FC. Søndag tabte oprykkerne i NordicBet Ligaen 1-0 hjemme til HB Køge, så nu står TFC uden en sejr i syv kampe. Begge mandskaber spillede meget på langs af banen før pausen. Især hjemmeholdet fra TFC havde nemt ved at spille sig til muligheder ved at spille bolde i dybden.

Efter sådan en bold scorede Tobias Mølgaard efter omtrent 10 minutters spil, men målet blev annulleret for offside.

Kampens første mål fik ikke lov at stå, men 10 minutter senere var thyboerne så tæt på at score mål nummer to. Angriber Jákup Thomsen bragede til en hoppende bold fra feltets kant. Kuglen styrede lige mod HB Køges mål, men ramte overliggeren en meter fra trekantssammenføjningen og hoppede til målspark.

Efter 32 minutters fodbold var det så HB Køges tur til at have en god mulighed. Gæsterne på Sparekassen Thy Arena spilede Karl Mööl dybt, og esteren kæmpede sig forbi thyboernes Jeppe Svenningsen og til skud. Kevin Mendoza kom ud af Thisted-målet og gjorde vinklen spids. Målmanden lykkedes med at blokere skuddet og være over returen.

Efter pausen kom Jákup Thomsen med anden halvlegs første farlige forsøg, da han efter knap en times spil trak ind i feltet langs baglinjen og forgæves forsøgte at overliste Andreas Hansen i HB Køge-målet.

I stedet skulle 1. divisionskampens første og eneste mål falde i den anden ende af banen.

Stadiounret havde lige rundet 76 minutter, da HB Køge-kantspilleren Magnus Haüser fik bolden til højre i feltet og med et resolut aftryk knaldede bolden højt i fjerneste sidenet. 1-0 til gæsterne på noget af en kanonkugle.

Selvom TFC satsede med en offensiv udskiftning og fik flere dødbolde i kampens slutning, kom thyboerne aldrig for alvor tæt på at udligne. Dermed tabte TFC en lige kamp uden mange åbne målchancer.