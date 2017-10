TFC vil revanchere dårligt spil

FODBOLD: De vandt, sidst de to hold mødtes. Alligevel føler Thisted FC, at de har noget at bevise, når de søndag tager imod Nykøbing FC i 1. division.

For selvom falstringene lige nøjagtig blev nægtet point, da TFC for godt og vel en måned siden vandt 2-1 i udekampen, dominerende Nykøbing FC i anden halvleg så meget, at TFC-anfører Allan Høvenhoff mener, Nykøbing FC var uheldige med nederlaget.

- Jeg tror, vi har noget at revanchere. For vi synes ikke, vi fik vist Nykøbing, hvad vi kunne. Det var med hiv og sving, vi fik tre point med derfra. Vi er også videre fra den kamp. Det vil vi gerne vise Nykøbing og vores hjemmepublikum. Vi er blevet bedre til at angribe kampene, siger Allan Høvenhoff.

Thyboernes foretrukne højre wingback, Glenn Rask, sidder med samme fornemmelse.

Thyboernes tophold i NordicBet Ligaen kan ikke tillade sig at stå så dybt, som de gjorde i Nykøbing, hvis de blå-hvide thyboerne skal have point over lang tid, mener han.

- Vi kom til at stå rigtig, rigtig dybt og kom til at stå og forsvare i det meste af anden halvleg. Det er ikke sådan, vi gerne vil spille. Vi vil gerne op at kyse Nykøbing lidt og op at presse dem på deres egen halvdel, siger wingbacken.

TFC møder op til hjemmekampen uden nederlag i otte kampe, mens Nykøbing FC, der har tidligere superligaspillere som Anders Due, Lars Pleidrup og Søren Christensen på holdet, ikke har fået point i de sidste fire divisionskampe.

Til søndagskampen mangler TFC karantæneramte Laus Nielsen.