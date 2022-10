Thelander-comeback spøger i AaB

FODBOLD:AaB ligger til nedrykning fra landets bedste fodboldrække, og derfor jagter superligaklubben forstærkning i vinterens transfervindue.

Blandt navnene på blokken er ifølge Nordjyskes oplysninger et særdeles velkendt et af slagsen. Superligaklubben er nemlig i dialog med Rasmus Thelander om et comeback i den stribede trøje.

Den 31-årige forsvarsspiller forlod så sent som i sommer AaB på en transferfri aftale til fordel for ungarske Ferencváros, som han lavede en treårig aftale med.

Rasmus Thelanders udlandsophold har dog ikke været nogen dans på roser, da han har siddet ude med en skade i to måneder - fra midten af august til midten af oktober.

Forsvarsspilleren gjorde for nyligt comeback, men varmede bænken i hele den forgangne weekends ligakamp mod Puskas og var slet ikke i truppen til midtugens Europa League-opgør mod Monaco.

Rasmus Thelander har spillet for AaB ad to omgange. Første gang fra 2012 til 2015, hvor han var med til at vinde "the double" med aalborgenserne. Siden var han forbi græske Panathinaikos, schweiziske Zürich og hollandske Vitesse, inden han i sommeren 2019 atter returnerede til AaB.