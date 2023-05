Thelander har taget AaB-anfører i pokalskole

KØBENHAVN:De fløj til hovedstaden i privatfly og er for en stund hjemmebanehold i Parken, hvor de torsdag indtager FC Københavns omklædningsrum og efterfølgende løber på banen til hyldesten fra 14.000 nordjyder.

AaB's superligahold indtager torsdag aften den store scene i dansk fodbold, når de jagter pokaltitlen og en billet til europæisk fodbold. Præcis, som da det hele i 2014 eksploderede samme sted mod samme modstander.

- Den kamp står stadig krystalklart i min hukommelse, og de her pokalfinaler er bare enestående. Det er ikke alle, der får lov at spille sådan et opgør i deres karriere, så vi skal bare sørge for at nyde det. Det bliver magisk, fastslår Rasmus Thelander, der i 2014 pandede to mål ind i 4-2-sejren over FCK.

AaB mod FC København Pokalfinalen i herrefodbold 2023

Der er kampstart klokken 17 i Parken

DR1 viser kampen direkte

Jakob Sundberg passer fløjten i sin første pokalfinale

AaB er med sikkerhed uden den skadede trio Jeppe Pedersen, Andreas Poulsen og Kristoffer Pallesen

Følg optakten til kampen i livebloggen på nordjyske.dk fra klokken 13 VIS MERE

Under opholdet i København har forsvarsspilleren fået Lucas Andersen som værelseskammerat, og det glæder sidstnævnte sig over.

- Thelander hjælper mig med at komme i den helt rette stemning. Da han i 2014 var med til at vinde pokalen med AaB, spillede jeg selv i Ajax og sad derhjemme og så kampen på tv.

Aab's Lucas Andersen og AaB's Rasmus Thelander i forbindelse med at AaB og FC København møder pressen dagen før finalen i DBU Pokalen i København, onsdag den 17. maj 2023.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Jeg kunne dog sagtens fornemme gennem skærmen, at det var noget nær magisk, det der foregik, og der havde jeg sgu lyst til at være i Parken i stedet. Derfor er det også noget, jeg har drømt om at opnå, efter at jeg kom tilbage til AaB. Nu er chancen der, og den skal gribes, siger Lucas Andersen.

AaB har på vej mod finalen besejret Vanløse, Middelfart, Viborg og Silkeborg, og præstationerne er blevet bedre og bedre, som turneringen er skredet frem.

- Jeg synes, at vi har leveret varen i pokalturneringen og har fortjent den her finaleplads. Jeg tror, at pokalen har været lidt et frirum for os midt i nedrykningskampen, fordi det har været enkeltstående kampe, som vi har kunnet fokusere på, siger Lucas Andersen.

Rasmus Thelander har siddet ude i AaB's tre seneste kampe pga. knæproblemer, men han er meldt helt klar til pokalfinalen. Foto: Torben Hansen

FCK har undervejs mod finalen været i forlænget spilletid to gange mod andre nordjyske hold. Først Hobro IK og siden Thisted FC, så det kræver ikke den store fantasi at forestille sig, at AaB også kan give københavnerne problemer.

- Vi skal selvfølgelig have marginalerne på vores side for at slå et stærkt hold som FCK, men jeg tror også, at den opbakning og stemning, der helt sikkert bliver, kan give os lidt ekstra procenter, mener Rasmus Thelander, der bakkes op af sin holdkammerat.

- Selvtilliden i holdet og hos hver enkelt spiller er vokset, og det har fanscenen og opbakningen også gjort. Det hele er med til at give et boost, siger Lucas Andersen.