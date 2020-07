Thelander: Hvis vi ikke kan sætte os op, må vi blive hjemme

FODBOLD:Skuffelsen lyste naturligt nok ud af samtlige AaB-spillere efter finalenederlaget i Sydbank Pokalen til SønderjyskE onsdag aften.

Mens AaB’erne stod med deres sølvmedaljer i hænderne, kunne de samtidig kigge 10 meter væk, hvor jublende sønderjyder iklædt guldtrøjer under en sand glimmerregn kunne løfte pokaltrofæet mod himlen.

- Det gør ondt. Det gør rigtig ondt lige nu, lyder det fra forsvarsspilleren Rasmus Thelander.

For seks år siden var han den store helt, da han scorede to gange i finalen mod FC København. Denne gang var han uheldig, da hans tackling var med til at sende Anders K. Jacobsens afslutning i mål efter 41 minutter.

- Vi vidste jo godt, at Anders er en dygtig afslutter, og det er også derfor, jeg prøver at få ham blokeret. Og så er det jo ikke til at vide, om den var gået ind, hvis jeg ikke havde ramt den. Den blev selvfølgelig ikke nem for Andreas (Hansen, målmand, red.), siger Rasmus Thelander.

AaB kom egentlig spillemæssigt godt fra start, men efter den langvarige afbrydelse midt i halvlegen var det SønderjyskE, der virkede til at have tacklet pausen væk.

- Jeg synes egentlig stadig, at vi var rolige der. Vi havde godt set, at de var kommet mere på bolden lige inden afbrydelsen, men vi var stadig fint med. De får så det første mål, men selv ved 2-0 vidste vi, at et mål kunne gøre det spændende igen.

- Jeg synes, vi har chancerne til at lave reduceringen, men den kom ikke, og til sidst fik vi måske ikke helt bolde nok ind i feltet, siger forsvarsspilleren.

AaB må nu erkende, at det ikke blev til en titel i denne sæson, og i Mesterskabsspillet ligger holdet lige nu på sjettepladsen af seks hold.

- Jeg synes, det er uambitiøst, hvis vi siger, at vi bare er med i top-seks. Hvis vi ikke kan sætte os op til mere end bare top-seks, så kan vi lige så godt bare blive hjemme, siger han.

- Vi har en kamp på søndag mod Brøndby, og hvis vi vinder den, så kan vi begynde at kigge en smule opad igen. Så vi skal kunne sætte os op til de sidste kampe også. Sådan er det, fastslår han.