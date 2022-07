Thelander i vild startdebut for ny klub

BUDAPEST:Rasmus Thelander skiftede tidligere på sommeren AaB ud med den ungarske mesterklub Ferencvaros, hvor han er blevet en del af en meget stærk trup. Det betyder også, at konkurrencen er hård, men den tidligere AaB-anfører leverede et stærkt første indtryk, da han søndag for første gang var med fra start for sin nye klub.

I en hjemmekamp mod et af andre ungarske tophold Puskas Academy var Thelander placeret som anker i et tremandsforsvar - præcis samme rolle som i AaB. Den opgave løste han med stor succes, da han vandt alle sine dueller i vanlig stil.

Ferencvaros endte med at vinde kampen 1-0 efter en scoring dybt inde i anden halvlegs tillægstid. Det endda efter Puskas Academy havde brændt et straffespark i anden halvleg.

- Det var en vild kamp, men det var fedt at få min første kamp fra start. Det var en meget intens kamp med en fantastisk atmosfære, så jeg stod også bare og tog det hele lidt ekstra ind, da vi havde vundet. Jeg kunne ikke have ønsket mig meget mere af min første kamp fra start, siger Rasmus Thelander, da Nordjyske fanger ham efter kampen.

Den tidligere AaB-spiller er faldet godt til i hovedstadsklubben, hvor meget lige nu drejer sig om den Champions League-kampagne man er i gang med. Her venter en svær udekamp mod Qarabag i Aserbajdsjan onsdag aften.

- Det er fantastisk med alle de her kampe. Det er jo lige præcis det, jeg elsker. Det er skønt med midtugekampe, og så gælder det bare om at gribe chancen, når jeg får spilletid, siger Rasmus Thelander, der er helt afklaret med, at han ikke automatisk er første mand på holdkortet som i AaB.

- Vi har en virkelig stærk trup, og vi har kvalitetsspillere på alle positioner. Konkurrencen er stor, og jeg kom sent ind i forhold til opstarten, så det er naturligt, at jeg ikke bare lægger ud med at spille alle kampe. Mit mål er naturligvis, at jeg skal byde mig til i forhold til en stamplads, siger Thelander, der også udenfor banen er faldet godt til.

- Det er en dejlig by, jeg er havnet i. Nu kommer min familie til Budapest i den kommende uge, og vi har fået styr på det med skole til børnene, så det bliver godt. Jeg kan godt mærke, at det er en storklub, jeg er kommet til. Det minder meget om, da jeg spillede i Panathinaikos, siger Rasmus Thelander.

Ferencvaros kan for øvrigt trække FC København, hvis Thelanders nye klub går videre fra dobbeltmødet med Qarabag.