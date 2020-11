Thelander lykkelig for VAR: - Jeg tænkte, det var løgn

FODBOLD:Havde det ikke været for VAR, havde AaB måske ikke vundet fredagens superligakamp i Randers.

Aalborgensernes stærke forsvarsspiller, Rasmus Thelander, priste sig i hvert fald lykkelig for, at det straffespark, han ifølge dommer Mikkel Redder begik i 2-1-sejren, blev annulleret.

På det tidspunkt førte AaB 2-0 og havde fuld kontrol, og Thelander var da også dybt frustreret over straffesparkskendelsen og slog gentagne gange hænderne ned i græsset.

- Det var fordi, jeg var fuldstændig overbevist om, at der ikke var straffe, så jeg tænkte bare, at det var løgn. Derfor må jeg også sige, at det er virkelig fedt, at vi har fået indført VAR, siger han om situationen, hvor han var i duel med Randers' Al-Hadji Kamara.

- Min tanke var, at jeg ville blokere hans skudlinje et par meter fra ham - i stedet for at gå direkte på ham. Så det var virkelig en lettelse, at det blev kaldt tilbage via videosystemet, siger Rasmus Thelander.

Kort efter fik Randers' dog et nyt straffespark - begået af Pedro Ferreira - og denne gang kunne VAR ikke komme AaB til undsætning, da det af tekniske grunde var sat ud af spil.

- Jeg kan måske godt forstå, at Mikkel Redder dømte den - ud fra sin vinkel. Men som jeg så det, så kom Pedro ned i tacklingen og ramte bolden. Bagefter ramte han måske nok manden, så jeg må erkende, at den var svær at vurderer, forklarer Rasmus Thelander.

Randers scorede på straffesparket, men de kom ikke tættere på end 1-2-reduceringen.

- Jeg synes, at vi spillede en fin kamp og havde kontrol over det i lange perioder. Det blev desværre unødvendigt nervøst til sidst, men det var virkelig en vigtig sejr. Derfor vil vi også gerne dedikere den til hele Nordjylland, der i øjeblikket går gennem en svær periode, siger Rasmus Thelander med henvisning til den delvise corona-nedlukning af landsdelen.