Thelander måtte melde forfald i Farum: - Det var ikke ansvarligt at spille

FODBOLD:Rasmus Thelander skulle have båret anførerbindet, da AaB søndag gæstede FC Nordsjælland i 3F Superligaen, men kort før kampstart måtte forsvarsspilleren i stedet indstille sig på at se kampen fra tribunen.

Knæproblemer betød nemlig, at AaB måtte trække Rasmus Thelander ud af startopstillingen og erstatte ham med Mathias Ross.

- Jeg fik et slag på knæet til træning i torsdags, og til opvarmning kunne jeg så mærke, at det ikke holdt. Jeg trænede i går, selv om jeg havde smerter, men jeg tænkte, at hvis det fik en dag mere, så kunne jeg nok godt spille, men jeg følte ikke, at det var ansvarligt over for hverken mig selv eller holdet at spille, siger Rasmus Thelander.

AaB's næste opgave i 3F Superligaen er allerede onsdag, hvor det gælder en udekamp mod AC Horsens, og det er et åbent spørgsmål, om holdets forsvarsgeneral når at blive klar til den kamp.

- Der er noget væske i knæet, så det er et spørgsmål om smerter. De var for store til, at jeg kunne spille i dag (søndag, red.). Jeg håber at kunne spille onsdag, men det må vi se på de næste par dage, siger Rasmus Thelander.

AaB har i de fem første kampe i 2021 spillet uden anfører Lucas Andersen og midtbanedirigenten Oscar Hiljemark, så da Rasmus Thelander søndag også måtte melde forfald, var AaB uden holdets vel nok tre største profiler. Dertil kommer, at den norske angriber Martin Samuelsen også sidder ude med en brækket næse.

- Det er nogle gode spillere, som jeg selvfølgelig gerne vil have med så snart som muligt, men det er, som det er, og jeg er glad for, at andre tager ansvar i deres sted. I dag så vi, hvordan Malthe (Malthe Højholt, red.) spillede 60-65 fantastiske minutter, og det er godt at se, hvordan de unge spillere tager et step op, men selvfølgelig vil jeg gerne have alle spillere til rådighed, siger AaB-træner Martí Cifuentes.

Onsdagens kamp i Horsens bliver med sikkerhed uden Jakob Ahlmann, der med sit gule kort i søndagens kamp pådrog sig karantæne.