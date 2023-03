Thelander om et point: - Det er pisse frustrerende

AALBORG:Der var en underlig stemning i mixed zone efter AaB's 0-0-kamp mod FC Midtjylland. På den ene side var der udtalt frustration over, at det ikke blev til en sejr efter sæsonens klart bedste AaB-præstation. På den anden side kunne netop det faktum, at det var en god præstation ikke undertrygges trods den manglende sejr.

- Det er en lidt blandet fornemmelse, som jeg står med. Jeg er først og fremmest skuffet over, at vi ikke fik tre point, men jeg synes, at det er så stærk en præstation og et niveau vi lægger, siger Rasmus Thelander, der var en af flere AaB-spillere, der viste vejen med en stærk individuel præstation.

AaB spillede en afklaret kamp, hvor de mange fejl, der har skæmmet opstarten, virker som en fjern fortid, og der var en autoritet og iderigdom i spillet, som har været en sjælden gæst hos AaB i denne sæson.

- Tingene er tydelige i forhold til, hvad vi gør. Der er opbygget en god balance på holdet i forhold til at være modig og aflæse kampen og hvilken fase vi er i. Vi er gode på bolden, og vi er gode i de faser, hvor vi skal forsvare os. Vi er gode på dødbolde. Vi mangler bare at få den proppet i kassen, konstaterer forsvarsgeneralen.

Rasmus Thelander er muligvis den nemmeste AaB-spiller at interviewe efter en kamp. Der er ikke noget, der bliver pakket ind. Det er rene ord for pengene. Efter mandagens kamp kunne han ikke skjule irritationen over den udeblevne sejr.

- Det fylder utroligt meget. Præstationen var stærk, og vi havde fortjent tre point, så det er pisse frustrerende, at vi ikke fik de tre point.

Dagens vigtigste pointe var dog, at troen nu for alvor bakkes op af præstationer, der skaber en positiv spiral i AaB-lejren.

- Jeg har en stor tro på, at det her kan vi komme til at gøre igen og igen. Hvis vi stabilt kan levere den her slags præstationer, så kan der ikke undgå at komme sejre, fastslår Rasmus Thelander.