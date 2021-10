Thelander ramt på stoltheden: Det her bliver vi nødt til at se på

FODBOLD:Der er mange måder at tabe en fodboldkamp på, og måden som AaB tabte 2-5 til Viborg hører ikke til i den acceptable afdeling.

- Den faglige stolthed er helt vildt ramt. Den her gør virkelig ondt. Du kan godt sige, vi tabte til et godt Viborg-hold, som vi også inden kampen havde stor respekt for, men det er måden, vi taber på. Det er ganske enkelt uacceptabelt. Det var i den grad et skridt tilbage i forhold til mange af de stabile præstationer, vi har vist, siger Rasmus Thelander.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen.

Kaptajnen forsøgte forgæves at holde styr på holdkammeraterne, men det lykkedes ikke i en kamp, hvor intet så ud til at fungere efter planen for AaB.

- Jeg kan godt gå i detaljer med, hvad der ikke fungerer i dag, men der er så meget. Rigtig meget. Vi kan ikke acceptere, at vi falder sammen. Vi kan jo altid ende med at tabe, men vi lukker fem mål ind. Der er mange ting, vi skal gøre bedre, konstaterer AaB-kaptajnen.

AaB har været berømmet for sit tålmodige opbygningsspil i denne sæson. Et opbygningsspil, der mange gange har været fundamentet for den succes, som man har oplevet, men i de seneste par kampe har man i den grad mødt modstandere, der har været godt indstillet på at løse den udfordring. Et højt pres har gjort ondt på AaB.

- Vi skal finde nogle modtræk til det høje pres. Ligesom vi forbereder os på modstanderne, så forbereder de sig også på os. Nu har vi set, at vi har nogle udfordringer, når vi møder hold, der går højt på os, for vi har udfordringer der. Det skal vi have set på, erkender Rasmus Thelander.

Allerede torsdag venter en ny opgave for AaB, når man skal en tur til Herning for at møde Superligaens duks FC Midtjylland i pokalen.

- Det er godt, at vi hurtigt skal i kamp igen. Vi skal samle os hurtigt. Alle er helt klar over, at det her var uacceptabelt. Det har været kendetegnende for vores hold, at vi har haft en solid defensiv, men den fungerede ikke i dag, siger AaB-kaptajnen, der understreger, at man ikke har taget noget for givet som AaB-spiller efter en flot stime.

- Vi er meget afklaret med den præstation og måden vi falder sammen på. Vi har en vigtig kamp om få dage, så vi skal videre, siger Rasmus Thelander.