Trods FCK-rygter: Thelander sigter fortsat mod udlandet

AALBORG:Man kan næsten fornemme, hvordan irritationen bobler lige under overfladen, når Rasmus Thelander bliver bedt om at forholde sig til, at han ikke kommer i aktion i søndagens playoff-kamp om at komme en tur ud i Europa.

Grundet sin anden karantænedag fra det meget omdiskuterede røde kort i kampen mod Brøndby kommer forsvarsgeneralen ikke i aktion.

- Det er da irriterende og meget frustrerende, at jeg ikke kommer til at at kunne hjælpe gutterne inde på banen. Vi ved alle, hvor vigtig en kamp det her er, siger Rasmus Thelander.

Interessen om den måske snart tidligere AaB-profils fremtid er stor, men svarene er af gode grunde nogle som blæser en del i vinden. Det er ikke af manglende lyst til at svare på spørgsmål om fremtiden, men det er en proces, som Thelander først og fremmest vil sætte fokus på, når han har fået sluttet sæsonen af med AaB.

- Det er også af respekt for AaB og det her arbejde, vi skal have gjort færdigt inde på banen. For mig har det hele tiden været et mål, at jeg gerne ville være med til at spille AaB tilbage i Europa, og det er stadig mit fokus, selvom jeg ikke kan være med, siger Rasmus Thelander.

Fredag skrev TV2 Nord, at FC København var inde i billedet til at overtage Rasmus Thelander, men det er nu ikke noget, som hovedpersonen selv har hørt om.

- Det kender jeg ikke noget til. Det er stadig min ambition at komme til udlandet. Jeg har ikke hørt noget om FC København, siger Rasmus Thelander, der også fortsat understreger, at AaB stadig er en mulighed for ham.

- Vi skal ikke afskrive AaB. Det vil være dumt, for jeg har det godt i klubben, som jeg også tidligere har sagt, siger Rasmus Thelander.

- Det er ingen hemmelighed, at AaB vil også blive mere attraktiv for mig, hvis vi kan kvalificere os til Europa. Det gjorde virkelig ondt på mig, da vi tabte playoff-kampen i Aarhus for et år siden. Den følelse sidder stadig i kroppen, så jeg håber virkelig, at vi kan gå ud og vinde over Viborg, siger Rasmus Thelander.