Thellufsen stemplede ind i dukkert

FODBOLD: Han har ikke været med i AaB’s startopstilling siden midten af august, men mandag aften fik Rasmus Thellufsen vist noget af det store talent, han besidder. Også selv aalborgenserne tabte superligakampen til FC Midtjylland med 0-1 på eget græs.

Kantspilleren blev sendt på banen fra anden halvlegs start mod FC Midtjylland og var med til at orkestrere en god offensiv.

- Det har været træls at være ude af holdet i en periode. Men jeg føler, at jeg har bygget på formen hen over de seneste uger, og det synes jeg, jeg fik vist meget godt, konstaterer Rasmus Thellufsen.

- Det var egentlig bare at gå ind og prøve at kreere noget offensivt, som er min styrke. Og vi blev bedre på bolden i anden halvleg og fik spillet udenom FCM i omstillingerne. Men det er jo pisse irriterende, at vi ikke får puttet bolden ind, når vi havde chancerne.

Midt i elendigheden over FC Midtjyllands sene sejrsmål ser AaB-talentet dog et lys i mørket.

- I anden halvleg spillede vi langt bedre end Midtjylland, og det er fedt, at vi er nået så langt. Så må vi bare kæmpe videre og arbejde for, at målene også begynder at falde, lyder det fra Rasmus Thellufsen.