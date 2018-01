Thisted: Vil ikke bruge mange penge på Agger-erstatning

FODBOLD: I Thisted FC’s ledelse glæder man sig over torsdagens salg af 1. divisionsklubbens topscorer Mikkel Agger til Sarpsborg 08 i Norge.

Direktør Karl Kristian Guldhammer fortæller, at klubben fik et tilbud, som den ikke kunne sige nej til.

- I betragtning af, at Mikkel havde kontraktudløb til sommer og allerede havde fortalt, at han ikke ville forlænge, så fik vi et fantastisk tilbud fra Sarpsborg 08. Der var ingen tvivl om, at det var i en størrelsesorden, vi var nødt til at acceptere. Det er et stort salg - og ville også have været det for alle andre 1. divisionsklubber, fortæller Karl Kristian Guldhammer.

Mikkel Agger scorede 11 mål for Thisted FC i efteråret og har dermed en stor del af æren for, at klubben overvintrer på NordicBet Ligaens andenplads.

- Det er klart, at vi svækker vores hold. Men vores målsætning er at overleve i NordicBet Ligaen, og det har vi næsten allerede sikret med et fantastisk efterår. Så vi har ikke planer om at bruge mange penge på at finde en erstatning for Mikkel Agger, fastslår Karl Kristian Guldhammer.