Thisted-anfører har fundet ny klub

FODBOLD: Trods Thisted FC's nedrykning til 2. division skal thyboernes anfører i den forgangne sæson Mathias Pedersen fortsætte karrieren i Nordicbet Ligaen.

Mathias Pedersen vender nemlig tilbage til netop oprykkede Skive IK, hvor Thisted hentede ham for et år siden.

- Vi er glade for, at det er lykkedes os at få en aftale i hus med Mathias Pedersen. Mathias er en hårdtarbejdende og klog fodboldspiller som vi kender ind og ud, præcis som han kender klubben ind og ud, siger Skive IK's sportschef Rasmus Brandhof til sin klubs hjemmeside.

Mathias Pedersens kontrakt med Thisted FC udløb efter sidste sæson, og anføreren tager altså ikke turen med ned i 2. division.

- Det er fantastisk at kunne byde MP velkommen hjem. Mathias kommer med en masse rutine og en masse meter i benene til vores midtbane. Med underskriften er det lykkes os at få en top central midtbane i 1. division, og vi føler, vi har masser af muligheder på midten nu. Vi glæder os til, at han nu kan bidrage til, at vi etablerer os i rækken, siger Rasmus Brandhof.