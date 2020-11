Thisted-angriber efter målstime: Jeg skal nok få chancen på et højere niveau

FODBOLD:Der var store forventninger til Yao Dieudonne, da han blev hentet til Thisted FC for godt et år siden. Angriberen, der har 19 superligakampe for OB på cv’et, har dog leveret nogle blandede præstationer for 2. divisionsklubben. Men ivorianeren er nu begyndt at vise, hvorfor OB i sin tid hentede ham til klubben.

- Jeg er ambitiøs, så jeg vil ikke sætte nogle grænser for mig selv. Jeg har taget et skridt tilbage, for det bliver man sommetider nødt til, hvis man vil forbedre sig. Jeg skal nok få chancen på et højere niveau igen, hvis jeg præsterer godt, lyder det fra offensivspilleren.

Der var ellers ikke meget, der seks kampe inde i sæsonen indikerede, at Yao Dieudonne bare fire kampe senere skulle levere et interview fyldt med selvtillid.

Angriberen havde kun leveret et mål efter seks kampe, på trods af at han havde spillet noget nær fuld tid i alle kampe. Men mod Næsby kom vendepunktet. Han var her, der og alle vegne og fik kronet en kraftpræstation af med to scoringer. Det har han siden fuldt op med tre mål i tre kampe.

- Han har i starten tænkt, at han var superligaspiller, og han kunne gøre, som han ville. Men det går ikke. Det kræver også meget mentalt at spille i 2. division, men han har taget skeen i den anden hånd i forhold til arbejdsindsats og mentalitet, lyder begrundelsen fra Thisted-træner Bo Thomsen.

Yao Dieudonne taler selv om hårdt arbejde og selvtillid. Ord han gentager konstant under interviewet, og det er ifølge ham opskriften på, den målstime han har fået sat sammen.

- Jeg har forsøgt at samle noget selvtillid, for det er vigtigt som angriber, at man har troen på, at det er i næste kamp, at målet kommer.

- Nu har jeg så endelig fået hul på bylden, og så skal jeg bare fortsætte med at hjælpe holdet med mål, siger han.

Angriberen kom endnu engang på tavlen, da unge Frederik Sloth var alene igennem med Middelfarts målmand, men uselvisk spillede bolden til side, så Yao Dieudonne kunne prikke bolden ind til slutresultatet 2-0.