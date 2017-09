Thisted-back risikerer lang skade

FODBOLD: I sidste uge skrev Thisted FC og den 26-årige back Matias Fjeldal Olesen under på en amatøraftale frem til nytår. Nu risikerer aftalen at løbe ud, uden nogen af parterne får gavn af hinanden.

En mulig knæskade tvang således tirsdag Matias Fjeldal Olsen fra træningsbanen på Lerpytter i Thisted. Nu afventer han og klubben en MR-scanning, men divisionsfodbold i efteråret synes langt væk lige nu, mener spilleren.

- Men jeg håber da på et mirakel, der gør, jeg kan spille om et par uger, siger Matias Fjeldal Olsen.

Planen for efteråret lød, at han skulle vise sig frem i TFC, så parterne kunne finde ud af, om et samarbejde skulle fortsætte i foråret.

- Skaden er lidt trist både for ham og for os, siger Thisted FC’s cheftræner, Joakim Mattsson.

Matias Fjeldal Olsen har gjort sig som fuldtidsprofessionel i norsk fodbold, siden han forlod Thisted FC efter et halvt år ved årsskiftet 2013-2014. Senest tørnede han ud for Arendal, der agerer bundprop i det norske svar på 1. division, OBOS-ligaen. I sin tid i Norge sad han sammenlagt ude i et par uger med skade. Nu frygtes flere måneders pause.