Thisted bibeholder forventninger trods momentum: - Top-seks er stadig målet

FODBOLD:På trods af et flot forår med foreløbigt seks ud af fire sejre, maner Thisteds cheftræner, Bo Thomsen, til ro.

De oprindelige forventninger om en placering blandt rækkens øverste seks klubber beholdes nemlig. Dermed fastplantes fødderne solidt i den nordvestjyske muld.

- Vi skal lige have armene ned. Top-seks er målet, og det er dét, vi fokuserer på og arbejder hårdt på. Det må ikke ændres. Det er klart, at der kommer noget (pres fra omverdenen, red.), når man leverer så stabilt, men vi skal ikke have forstyrrelser oppe i hovederne på de her unge gutter, siger Bo Thomsen efter skærtorsdagens kamp.

I stedet skal Thisted forsøge at bygge videre på det originale koncept, der indtil videre har fungeret så godt.

- Det handler om stabile præstationer hver eneste gang. Vi skal ikke til at opfinde alle mulige ting, fordi vi ligger i toppen. Vi skal blive ved med at spille vores eget koncept. Det lyder pissetørt, men det er sådan, det er, fortæller Thisteds cheftræner.

Det har set fornemt ud for thyboerne i indeværende forår, der, med en betondefensiv og flittigt scorende offensiv har kreeret en opskrift på øjeblikkelig succes.

Særligt Yao Dieudonne har været en gevinst for Thisted i denne sæson. Med sine 12 scoringer, er ivorianeren topscorer i 2. divisions gruppe 1. Kun Mathias Kristensen fra Nykøbing FC har nettet flere gange, såfremt man inddrager alle klubberne i 2. division.

- Vi var skarpe og gør det svært for Dalum. Vi er kyniske og kontrollerer fra start til slut. De har én stor chance og nogle dødbolde, som kredser lidt rundt. Solidt er vel nøgleordet, og så har vi Yao, som er brandvarm, og så har vi nogle andre, der byder sig til. En flot præstation. Det er heller ikke dem, der scorer, siger han med henvisning til Laurits Bust Sørensen, der desværre ramte målet i den forkerte ende af banen i den sydlige Odense-bydel.

2. påskedag venter FC Sydvest 05, der normalvist har base i Tønder, bare fem kilometer fra den dansk-tyske grænse. De seneste par kampe i denne forårssæson har det dog ikke været muligt for sønderjyderne at spille på det vanlige græstæppe på BankParken Tønder. I stedet har man været tvunget til at gøre brug af kunstgræs i Løgumkloster.

Det kan få betydning for kampen i Thisted, vurderer Bo Thomsen.

- Jeg glæder mig til at møde Sydvest på hjemmebane, hvor vi har spillet nogle flotte kampe. Det bliver lidt anderledes for dem, for de har ikke haft en kamp på græsunderlag endnu. Jeg håber, at vi kan lukrere lidt på, at vi er vant til at spille på græs. Det er noget andet. Vi skal ud og spille mod målet og gerne se efter, om vi kan bevare den fantastiske struktur. Vi vil gerne lægge mål på hele tiden, og det er vi lykkedes med på det sidste, slutter han.

Med skærtorsdagens sejr i Odense, er Thisted FC nu at finde på rækkens fjerdeplads. Der er dog kun to point op til Jammerbugt FC, der er indlogeret på puljens førsteplads. Pandrup-mandskabet fik dog tidligere i dag blot 0-0 i Aarhus-bydelen, Brabrand.