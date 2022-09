Thisted blev dukket af topholdet

FODBOLD:Thisted FC var kommet ind i en bedre periode med fire kampe som ubesejret efter en skidt start på sæsonen. Søndag kom thyboerne ned på jorden igen, da topholdet i 2. division, B93, gæstede Thisted.

Midtvejs i første halvleg gjorde Tammer Bany det til 1-0, da Thisted FC forsøgte at lokke den unge angriber i en offside-fælde.

Thisted FC - B93 0-2 (0-1) Mål: 0-1 Tammer Bany (23. minut), 0-2 Ahmed Daghim (53. minut) VIS MERE

Kort inde i anden halvleg blev det værre for hjemmeholdet, da Ahmed Daghim på et hjørnespark udbyggede føringen til 2-0.

- Vi tabte helt fortjent, men vi startede faktisk ganske fint. Vi overraskede måske B93 en smule med vores høje pres, men igen havde vi svært ved at blive farlige foran mål. Vi mangler én som tager ansvar, og én som er lidt mere egoistisk, lyder det fra Thisteds cheftræner, Krzysztof Popczynski.

Træneren peger på, at det i øjeblikket gør ondt, at Mikkel Agger ikke er til rådighed.

- Vi har ikke en målscorertype, når Mikkel er fraværende. Det betyder, at vi nu skal se hinanden i øjne. Alle skal tro på konceptet, og det må vi simplethen for snakket igennem. Der må ikke være den mindste mistillid, til det vi vil, for så går det galt, lyder det fra Thisted-træneren, der er skuffet over sæsonstarten.

- Det har været en skuffelse for klubben. 2. division er virkelig benhård i år, og derfor er det vigtigt, at vi hurtigst muligt finder vindermentaliteten frem.

Thisted FC ligger et point over nedrykningsstregen. I næste runde skal thyboerne en tur til Esbjerg.