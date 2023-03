Thisted brændte oplagt chance for point

THISTED:Fredagens 2. divisionskamp mellem Thisted FC og Kolding IF kommer ikke til at blive husket for det polerede og smukke fodbold, men skal der sættes et efterskrift op fra kampen er det helt afgjort, at Thisted FC kun havde sig selv at takke for, at det ikke blev til point. Kolding kunne rejse hjem med en 1-0-sejr i bagagen efter en kamp, der trods nederlaget gav en forsmag på, hvad Thisted vil under Daniel Kristensens ledelse.

Thyboerne var nemlig markant bedre spillende end i forårspremieren mod B93. Faktisk vil man med rimelighed kunne ærgre sig hvid og blå i Thisted-lejren over, at det ikke blev til point.

Efter en indledning på opgøret, hvor gæsterne kom bedst i gang, bragte den notoriske målræv Thomas Mikkelsen koldingenserne på sejrskurs efter et kvarters spil.

Hvor første halvleg langt hen ad vejen havde været en lige omgang, så fik Thisted tilspillet sig et overtag efter pausen.

Særligt Tobias Friis var nærgående med flere fine driblinger på Thisteds højrekant. Det udmøntede sig i et par kæmpe chancer, som holdkammeraterne dog ikke fik konverteret til mål.

Mod kampens slutning formåede Thisted ikke for alvor at sætte trumf på. Dermed er Thisted FC fortsat uden point efter forårets første to kampe. Der er dog kun tre point op til holdene i top seks.