Thisted-brud koster AaB-job for Bo Zinck

Nu taler Jens-Peter Skov: - Jeg føler mig narret Indehaveren af Sallingsund Færgekro åbner munden, efter at hans tidligere køkkenchef bekræfter, at unge tidligere ansatte taler sandt om grænseoverskridende adfærd. Samtidig fortæller han nu for første gang til Nordjyske om sit møde af seksuel karakter med en 14-årig dreng, som efterfølgende anmeldte ham for voldtægt