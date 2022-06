Thisted-brud bremser AaB-job til Bo Zinck

THISTED: Bo Zinck er ikke længere cheftræner i 2. divisionsklubben Thisted FC. Det står klart, efter klubben onsdag udsendte en kortfattet pressemeddelelse.

- Grundet uoverensstemmelser, der ikke er foreneligt med klubbens værdier, standser samarbejdet med øjeblikkelig virkning, udtaler direktør Peter Friis i den.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er der tale om en episode ved holdets afslutningsfest, hvor Bo Zinck var involveret.

- Jeg har ikke yderligere kommentarer. De skal fremad mod deres mål, og jeg skal videre i min fodboldkarriere - dog med en pause først, fortæller Bo Zinck til Nordjyske.

Nordjyske har tidligere berettet om, at fodboldtræneren snart skulle præsenteres som AaB's nye U19-cheftræner. Men det skifte er nu faldet til jorden ovenpå Thisted FC's pressemeddelelse. Det erfarer Nordjyske. Rollen som U19-cheftræner er dermed fortsat ubesat, efter Kim Leth Andersen stoppede ovenpå to sæsoner i spidsen for klubbens vordende superligaspillere.

Thisted-chef er tavs

Direktør Peter Friis afviser over for Nordjyske at udtale sig yderligere om, hvad der ligger bag det afbrudte samarbejdet med Bo Zinck, der kun var i klubben gennem en halvsæson. Han henviser dermed til ordlyden i onsdagens pressemeddelelse.

- Jeg har ikke noget at tilføje i forhold til pressemeddelelsen. Jeg kommenterer kun på det sportslige. Det har jeg besluttet med bestyrelsen, siger han.

Til gengæld vil Peter Friis gerne fortælle om den trænerjagt, som 2. divisionsklubben nu skal ud på ganske få måneder efter, at forhenværende cheftræner Bo Thomsen blev erstattet af Bo Zinck.

- Vi havde ikke regnet med, at vi skulle skifte træner den her sommer. Vi havde regnet med, at Zinck skulle føre os videre som klub og skulle tage os videre til en oprykning med tiden. Sådan blev det ikke, og så er vi gået i gang med processen i at finde rette afløser, siger direktøren.

Efter planen skal klubben have første træningspas i den nye sæson om mandagen i uge 28. Her kan de muligvis blive nødt til at hive den erfarne assistenttræner og tidligere divisionscheftræner, Henning Pedersen, frem i spidsen for holdet.

- Lige nu har vi en rutineret herre i Henning, som er i trænerteamet, og han kan sagtens starte op med holdet uden problemer. Vi vil gerne have en træner på plads så hurtigt som muligt, men stresser heller ikke over det. Det skal være den rigtige, der vil videreudvikle den her proces, siger Peter Friis.

Turbulent halvår

Bo Zinck havde første dag i Thisted FC i denne omgang i starten af februar. Tidligere har han rykket klubben op i 1. division i 2017, inden han derefter forlod Thy og vendte tilbage til Jammerbugt FC, hvor han kom fra.

Gennem sin tid i Jammerbugt, hvor han i sin karriere har været alt fra ungdomstræner til manager, har Zinck hævet klubben fra bunden af 2. division og efterfølgende sikret en oprykning til 1. division. Det skete for et år siden, hvorefter tyske Klaus-Dieter Müller købte klubben. Sidenhen forlod Bo Zinck sin rolle som manager inden forårssæsonen.

Jammerbugt FC står i øjeblikket uden cheftræner, efter Zincks afløser og tidligere assistenttræner, Nabil Trabelsi, er frasagt sig rollen. Klubben er desuden rykket tilbage i 2. division, hvor Thisted FC ligeledes huserer.