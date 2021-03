Thisted bryder Jammerbugts vilde stime med 16 måneder som ubesejret i ligasammenhæng

FODBOLD:Lørdag blev dagen, hvor Jammerbugt FC's forrygende stime med ikke at have tabt en divisionskamp siden november 2019 stoppede.

Det skete mod det samme hold, som seneste besejrede dem i 2019 og i det nordjyske lokalopgør mod Thisted FC.

Hjemme på Lerpyttervej vandt Thisted nemlig med 1-0 i 2. divisionskampen mod Jammerbugt. Det enlige mål blev sat ind på en flot flugter fra Thisted-angriberen Yao Dieudonne.

Med sejren rykker Thisted op på fjerdepladsen tre point efter BK Frem, som også har spillet to kampe mere end Thisted.

Jammerbugt fastholder førstepladsen, men andenpladsen fra B93 vandt tidligere i runden, og sjællænderne er derfor kun to point bag det nordjyske tophold.

Første halvdel af den rene nordjyske divisionsdyst var en ren ørkenvandring, hvis man så frem til en chancerig fodboldkamp.

Gæsterne fra Jammerbugt var det mest nærgående hold, men formåede i de første 45 minutter aldrig for alvor at true Andreas Raahauges i Thisted-målet.

Afslutningerne fra Bardhec Bytyqi og Sead Gavranovic ramte oftere banderne bag målet en målrammen

I den modsatte ende var Jammerbugts defensiv dygtig til at bryde boldene og afvæbne Thisted-offensiven, når den forsøgte at fange udeholdet højt på banen. Det var derfor et hjemmehold, som gik til pause uden nogle nævneværdige tilbud.

Det ændrede sig til gengæld hurtigt efter pausen. Yao Dieudonne sendte et frispark fra en spids vinkel mod mål, og det medførte kort efter jubel fra Thisted-bænken. Bolden var dog ikke over målstregen, men strejfede i stedet sidenettet langs stolpen.

Bare få øjeblikke senere var værterne igen på spil. Et par hurtige kombinationer gav Yao Dieudonne en glimrende mulighed, men Marcus Bundgaard fandt en stærk redning frem. Chancen var dog ikke overstået, for Thisted havde yderligere tre afslutninger i samme sekvens, men alle med samme resultat - ikke over målstregen.

Bolden kom derimod over målstregen godt et kvarter senere.

Kampfakta Thisted FC - Jammerbugt FC 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Yao Dieudonne (75. minut) Advarsler: Nikolaj Lyngø (52. minut), Issah Salou (74. minut) Thisteds opstilling (4-4-2): Andreas Raahauge - Laus Østervig, Mathias Myrthue, Laurits B. Sørensen, Emil Lagergaard - Mathias Andersen (Frederik Kristensen, 78. minut), Asger B. Sørensen, Gloire Rutikanga, Frederik Sloth (Tobias Friis, 67. minut) - Yao Dieudonne - Mads Stefansen Jammerbugts opstilling (4-4-2): Marcus Bundgaard - Glenn Rask (Michael Larsen, 46. minut), Søren V. Pedersen, Nikolaj Lyngø, Mads Larsen (Emil Nielsen, 86. minut) - Max Møller (Morten U. Thomsen, 71. minut), Christian Rye, Issah Salou (Elie-William Gindo, 86. minut) , Bardhec Bytyqi - Sead Gavranovic, Viktor Ahlmann (Lasse Storvang, 71. minut) VIS MERE

Et indlæg blev sendt ind mod Yao Dieudonne, som denne gang stensikkert flugtede bolden ind bag Marcus Bundgaard i Jammerbugt-målet.

Jammerbugt forsøgte til sidst at jagte udligningen, men Thisted var reelt tættere på at komme på 2-0, end Jammerbugt var på 1-1.