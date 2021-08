Thisted-cheftræner er fortrøstningsfuld: - Vi kæmper videre

FODBOLD:FC Thy-Thisted Q måtte se sig besejret 2-4, da de fredag tog imod Fortuna Hjørring i Gjensidige Kvindeligaen.

Det var 20 dyre minutter, der kostede Thisted-kvinderne chancen for point. Her scorede Fortuna alle deres mål, og så var det ikke nok, at thyboerne fik kæmpet sig tilbage i kampen og var bedst i anden halvleg.

Det er dog en tilfreds cheftræner, der kigger tilbage på FC Thys sæsonstart.

- Seks point efter fire kampe, hvor vi har vundet over AGF og FC Nordsjælland, det er vi godt tilfredse med. Vi havde håbet på lidt mere, men vi er et hold, som gerne vil ligge i midten af tabellen, og det gør vi nu, så det er vi glade for, fortæller cheftræner i FC Thy-Thisted Q, Allan Drost.

Selvom FC Thy-Thisted Q tabte med 2-4 er han ikke skræmt af holdets præstation.

- Vi spillede en flot anden halvleg, og jeg må tage hatten af for mine piger. Så jeg er fortrøstningsfuld og vi kæmper videre, konstaterer han.

Klubbens topscorer, Rikke Dybdahl, formåede endnu engang at finde målet mod Fortuna, så hun nu står noteret for tre kasser i to kampe.

- Det er en fornøjelse at se Rikke vokse kamp for kamp lige i øjeblikket og få mere selvtillid. Hun arbejder stenhårdt for holdet. Nogle gange bliver man som angriber bedømt på det antal mål, man laver, men man kan ikke reducere Rikke til at være målscorer, for hun kan meget mere end bare det, understreger Allan Drost.

FC Thy-Thisted ligger på nuværende tidspunkt som nummer fire i tabellen. Nordvestjyderne møder bundholdet AaB på hjemmebane i næste kamp.