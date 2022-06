Thisted-cheftræner vil have farlig duo op på 50 mål

FODBOLD:Mikkel Agger var et enkelt mål fra at dele topscorertitlen i 2. division, som lørdag blev afrundet for denne sæson. Dermed var den ikoniske Thisted-angriber igen vigtig for klubben, hvor han skrev sin første, professionelle kontrakt.

Men 29-årige Agger vidste ikke, at han var så tæt på Næstveds Mileta Rajovic, da lørdagens opgør mod HIK var undervejs. Med to mål endte Thisted-angriberen på 17 sæsonscoringer i divisionen - ét mindre end Rajovic.

- Jeg så lige topscorerlisten, da vi skulle til at spise efter kampen. Så på den måde kunne man godt være lidt træt af, at man ikke gik all-in på den. Men samtidigt synes jeg, at jeg personligt har haft en god sæson, selvom jeg stort set har spillet hele foråret som kant. 17 mål tager vi bestemt med, og så må vi se, om vi kan forbedre det næste år, siger Mikkel Agger.

Selvom Agger sammen med angrebsmakkeren Yao Dieudonne har scoret 32 mål gennem samme antal divisionskampe, er der stadig mere at hente fra dem. Det forventer cheftræner Bo Zinck, der har stået i spidsen for Thisted FC gennem foråret.

- De er jo gode spillere, som vi skal forsøge at få op på 25 mål hver. De er dygtige på hver sin måde. De har præsteret, og det er ingen overraskelse. De komplementerer hinanden godt og er nok den farligste duo i 2. division, lyder det fra Zinck.

- Men vi skal også have bragt endnu flere i spil til at lave mål, så der er flere, som leverer dem. Der skal være på standardsituationer og i andre henseender, tilføjer han.

Glippet oprykning ærgrer

Thisted endte to point fra den ene oprykningsplads, som Hillerød sikrede sig for en uge siden. Dermed er det en bittersød sæson, som nordvestjyderne kan se tilbage på.

- Det er en flot tredjeplads, og der har været udvikling. Jeg ville da gerne rykke op, men når vi skal evaluere, er det flot, at vi er så tæt på oprykningen og så langt fra fjerdepladsen. Retningen er positiv, og der er meget at tage med til næste sæson, siger Bo Zinck.

- Jeg er da ærgerlig over, at vi ikke står med hænderne over hovedet nu og fejrer en oprykning. Det har jeg prøvet nogle gange, og det er noget, som man husker, om det så er til 1. division eller Superligaen. Jeg er træt af det, men vi må kigge ind i sæsonen, hvor vi har været fra baghjul hele vejen og har kæmpet os op til at stå med muligheden. Det havde mange ikke set, da vi kom ind i slutspillet og var 11 point bagud. På den front er det stærkt, at vi har præsteret så godt i slutspillet, fortæller Mikkel Agger.

Tredjepladsen i oprykningsspillet kom på trods af et hårdt forår på mandskabsfronten. Lazarettet har nemlig været godt fyldt op på Lerpytter.

En stærk række venter

Cheftræner Bo Zinck har således haft masser af udfordringer, når der skulle stilles hold uge for uge. Det problem vil han gerne undgå til den kommende sæson.

- Bredden er for smal. Det kigger vi på nu. Der har vi også været uheldige med skader, og der har manglet fire-fem spillere omkring startelleveren. Vi kigger på trupsammensætningen i uge 30. Alle starter op, og så får vi nogle prøvespillere ind. Vi kigger også på nogle, der kan forstærke os i tilfælde af afgang, men det er meget fugle på taget lige nu, siger cheftræneren.

Opstarten til næste sæson skydes i gang i uge 28, og derfra kan Thisted FC kigge ind i en konkurrencedygtig række, som blandt andet kommer til at inkludere storklubben Esbjerg, der sammen med naboerne fra Jammerbugt FC rykkede ned fra 1. division.

- Rækken bliver kun stærkere end i år, tænker jeg. Man må jo formode, at klubber som Kolding og Skive står stærkere til næste sæson. Esbjerg kommer ned, og det er et fantastisk hold, der burde være et niveau over os andre. Jammerbugt står som et ubeskrevet blad, som bliver spændende at se, siger Mikkel Agger.

- Det bliver et hundeslagsmål om at komme i top-seks. Oprykkerne er store klubber i Roskilde og Frem, og vi får et hold ned som Esbjerg. Det bliver en voldsom række, tilføjer Bo Zinck.

Til den kommende sæson siger Thisted FC farvel til assistenttræneren Peter "Snak" Christensen. Dermed består trænerbænken af Bo Zinck samt assistenttræner Henning Pedersen. Midtbanespilleren Mads Stefansen har derudover valgt at spille fodbold på et lavere niveau.