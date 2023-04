Thisted-dyderne strålede i meriterende sejr

THISTED:Der var noget gammelkendt over præstationen, da Thisted FC besejrede Esbjerg 1-0. Fight, arbejde for sidemanden og en stærk defensiv var nogle af hovedingredienserne i lørdagens sejr.

- I dag fik vi set, at de klassiske Thisted-dyder er tilbage igen. Det var en sejr, der blev kriget hjem, siger Thisted FC's træner Daniel Kristensen.

Han kunne se Ahmad Gero være pågående i feltet, da han efter et kvarter headede hjemmeholdet i front. En klassisk angribermål fra den stærke forward, der havde fået selskab af Mikkel Agger til lørdagens kamp.

- Det er måske ikke Mikkel Agger og Jeppe Svenningsen i deres bedste form, som vi fik at se i dag, men det betød meget for holdet, at vi havde dem med igen. De bringer noget ro og rutine, konstaterer Daniel Kristensen, der med glæde kunne notere sig, at Esbjerg stort set ikke var nærgående i åbent spil.

Det var på dødbolde, at den fallerede fodboldklub gjorde tilnærmelser mod et taktisk godt indstillet hjemmehold.

- Vi vidste godt, at banen ikke indbød til poleret fodbold. Samtidig havde vi set, hvor vi skulle lukke ned for Esbjerg, og hvor vi kunne gøre ondt på dem. Den plan fik spillerne eksekveret flot, siger Daniel Kristensen.

Lørdagens 1-0-sejr over Esbjerg var den første under Kristensens ledelse, hvilket blot øgede glæden over de tre point.

- Nu er jeg kommet hjem til klubben igen, og derfor er det dejligt for mig at vise, at jeg kan være med til at gøre en positiv forskel. Det var dejligt at få den første sejr på tavlen, siger Daniel Kristensen, der pointerer, at det ikke er afgørende for ham, om Thisted ender i top seks, når rækken splittes op om et par kampe.

- Jeg har hele tiden sagt, at det vigtigste for mig er, at vi kan se en udvikling. Set over de første kampe, vi har spillet, så kan jeg se, at vi har rykket os, og det er vigtigt. Vi skal kunne overføre de ting, vi arbejder med på træningsbanen til kamp, og det defensive fundament så godt ud. Vi skal blive bedre til at skabe flere chancer, men det er bare det sværeste i fodbold, så det kommer til at tage noget tid, siger Daniel Kristensen.

Med to runder tilbage af grundspillet er Thisted FC kravlet op på en sjetteplads. Daniel Kristensens mandskab mangler en udekamp mod FC Roskilde og en hjemmekamp mod Skive.