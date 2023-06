Thisted FC afklarede 1. divisionsspørgsmål

KØBENHAVN:Det var Thisted FC's ambition at stikke en kæp i B93's oprykningshjul. Det ville blive tilfældet, hvis Thisted kunne vinde kampen, samtidig med, at Esbjerg vandt sin kamp mod Kolding.

Daniel Kristensens tropper var faktisk godt på vej mod at give en hjælpende fod til Esbjerg. Lucas Agesen bragte nordvestjyderne foran lige efter pausen, men 10 minutter senere fik B93 udlignet ved Mikkel Mouritz.

Den stilling stod kampen ud, og det sender B93 op i 1. division og Thisted på sommerferie med et point.

Med B93 på plads i landets næstbedste række ligger det nu fast, hvilke 12 hold, der fra juli kan kalde sig NordicBet Ligahold. Det bliver AC Horsens, AaB, Sønderjyske, Vendsyssel FF, FC Helsingør, Næstved Boldklub, FC Fredericia, Hillerød, HB Køge, Hobro IK, Kolding IF og B93.

For Thisted FC's vedkommende venter der nu en sommerpause, hvor sportschef Peter Bechmann skal forsøge at lande et par forstærkninger, så holdet i næste sæson kommer tættere på toppen i 2. division.

Mens B93 og Kolding rykker op, så rykker Nykøbing FC og Fremad Amager ned. Det er endnu uvist, om Fremad Amager bliver i stand til at rejse de penge, der skal til for at køre klubben videre.

Med sæsonen spillet til ende i alle DBU-rækker, så er der nu belæg for at sende et kampprogram ud. Det forventes, at kampprogrammet for 1. division er ude mandag eller tirsdag. Her har både AaB og Hobro bedt om at spille første kamp på udebane.