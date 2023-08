Thisted FC beholder skadesplaget kantspiller

THISTED:Tobias Friis var en spiller med stort potentiale, som Thisted FC i sin tid hentede til U19-holdet fra Vejle. Men skader har i høj grad stået i vejen for nu 22-årige Tobias Friis, siden han i 2019 trådte ind på førsteholdet i Thy. En alvorlig korsbåndsskade har blandt andet holdt ham ude i en længere periode.

I foråret viste kantspilleren dog sit niveau i 2. division, og det kaster en kontraktforlængelse for den kommende sæson af sig i Thisted. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Friis er en ung spiller, som har været meget skadet, men kom godt tilbage i foråret og viste sig godt frem på banen og er en dygtig offensiv en mod en spiller, som vi har brug for. Han blev lidt skadet sidst på sæsonen og er det stadig, men vi tror på, at han er klar i slutningen af august. Friis er desuden vigtig for omklædningsrummet samt kulturen, og han vil det rigtig meget. Jeg håber, at Friis bliver en profil på holdet, udtaler cheftræner Daniel Kristensen.

I den forgangne sæson spillede Thisted FC sig ind i oprykningsspillet i 2. division. Thyboerne endte dog på en sjetteplads og havde et godt stykke op til AB på femtepladsen.