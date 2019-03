Thisted FC blev lagt ned i Lyngby

FODBOLD: Thisted FC blev smidt under nedrykningsstregen i NordicBet Ligaen i fodbold, efter at holdet søndag eftermiddag tabte 1-3 ude til Lyngby.

Lyngby satte sig på kampen fra første fløjt mod et Thisted-hold, der stod dybt og satsede på kontraer. Der var da også optræk til gode chancer, men i egen zone havde thyboerne svært ved at afvise hjemmeholdet. Især på dødbolde.

Forsvarsspilleren Lasse Nielsen bragte Lyngby i front, da han i det 24. minut steg til vejrs og pandede et hjørnespark i kassen. Det fik ikke Thisted til at satse mere offensivt, og kampbilledet ændrede sig ikke markant i fortsættelsen.

Lyngby kom da også fortjent på 2-0 inden pausefløjtet. Denne gang var det svenske Marcus Backmann, der med hovedet dirigerede kuglen forbi Thisted-målmanden.

Det kunne ligne game over for Thisted, men holdet kom tilbage umiddelbart efter pausen, da lejesvenden fra Vendsyssel FF, Marcus Solberg, reducerede på et straffespark.

Lyngby fortsatte dog med at dominere. De fortsatte også med at skabe flere chancer, og på en ny dødbold afgjorde hjemmeholdet kampen, da Marcus Backmann kom først på et forlænget hjørnespark og med hovedet udbyggede til 3-1.

Thisted har 22 point for 21 kampe på NordicBet Ligaens næstsidsteplads.