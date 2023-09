Thisted FC chokerede Silkeborg - i ét minut

Thisted FC skulle tirsdag aften forsøge at levere en overraskelse af de store, da de mødte det formstærke superligahold fra Silkeborg i pokalturneringen.

En scoring i det 19. minut fra Ahmad Gero fik drømmen om et pokaleventyr til leve på Lerpytter, men et hurtigt modsvar og tre scoringer fra Silkeborg i første halvleg betød, at kampen hurtigt blev punkteret, og det lokale 2. divisionshold endte med at tabe 1-3.

Thisted FC - Silkeborg IF 1-3 Fodbold, Oddset Pokalen, 3. runde

Mål: 1-0 Ahmad Gero (19). 1-1 Tobias Salquist (20). 1-2 Søren Tengstedt (22). 1-3 Søren Tengstedt (42).

Thisted FC fik som sagt en drømmestart på pokalopgøret, da Thisted-angriberen Ahmad Gero kom på tavlen mod den aktuelle indehaver af andenpladsen i Superligaen.

Forhåbningerne om en sejr til det undertippede hjemmehold blev dog hurtigt slukket, for blot et minut efter Geros scoring havde Tobias Salquist sørget for en udligning til 1-1.

Hurtigt blev det også en føring til Silkeborg, da den tidligere AaB- og AGF-angriber Søren Tengstedt fik scoret i det 22. minut. Kort før pausen blev det også 1-3, da Søren Tengstedt igen slog til.

I anden halvleg kom der ingen scoringer, og dermed blev 3. runde endestationen for Thisted FC i denne sæsons pokalturnering. Thyboerne retter nu igen fokus på tilværelsen i 2. division, hvor de lørdag møder AB på udebane.