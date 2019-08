Thisted FC er stadig uden point: Skuffede i Gladsaxe

FODBOLD: Heller ikke i andet forsøg lykkedes det Thisted FC at åbne pointkontoen efter nedrykningen til 2. division. Premierenederlaget på hele 1-4 til VSK Aarhus blev søndag fulgt op af et nederlag på 2-3 i Gladsaxe til AB.

Det skete efter en præstation, som cheftræner Bo Thomsen ikke var tilfreds med.

- I første halvleg var vores indsats simpelthen ikke god nok. Vores pasninger og førsteberøringer var virkelig ringe. Bolden hoppede og dansede for os, så der er virkelig plads til forbedring, lød analysen fra Bo Thomsen.

Det blev dog bedre efter pausen, hvor det lykkedes thyboerne at komme tilbage fra 0-2. Først flugtede Laurits Bust Sørensen flot bolden i målet, og siden gled Mathias Andersen udligningen ind.

- Det var en god fase, og vi havde virkelig momentum. Jeg tænkte, at vi kunne nappe sejren, men i stedet gik det galt efter en sekvens, hvor mange ting gik galt. Vi blev snydt for et frispark og siden et indkast. Men dommeren lod spillet fortsætte, og så løb de ned og scorede sejrsmålet.

- Men det skal ikke lyde som om, at det er dommerens skyld, for vi havde flere muligheder for at afværge og sparke bolden væk. Men vi må bare sande, at store personlige fejl koster point. Også i 2. division, lød det fra Bo Thomsen.