Thisted FC fik topscorer udvist, men reddede point dybt ind i overtiden

FODBOLD:Der var masser af drama, da Thisted FC søndag eftermiddag tog imod Frem i 2. division. To klubber, der begge kæmper for at hænge på i topstriden.

Det lignede længe, at thyboerne måtte gå fra banen som tabere, efter at Lucas Balck havde bragt Frem foran i slutningen af første halvleg.

Men næsten fem minutter inde i dommerens tillægstid dukkede Mathias Myrthue op og headede 1-1 i nettet efter en luftduel med gæsternes keeper, der gik helt skævt af bolden.

På det tidspunkt var begge hold reduceret til 10 mand, efter at først Thisted-topscorer Yao Dieudonne og siden Frems Paul Ngongo Iversen blev præsenteret for et rødt kort.

Det ene point betyder, at Thisted FC holder fast i tredjepladsen i rækken, men det er også ensbetydende med, at thyboerne nu har hele 10 point op til duksene fra Jammerbugt FC, der sidder på den enlige direkte oprykningsplads.

Det positive er dog, at Thisted har fem points luft til de pladser udenfor top-seks, der efter sommerferien degraderes til landets fjerdebedste fodboldrække.