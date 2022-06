Thisted FC forspildte sidste oprykningschance

FODBOLD:Thisted FC's sidste håb om oprykning til landets næstbedste fodboldrække brast lørdag eftermiddag, da thyboerne i næstsidste spillerunde af 2. divisions oprykningsspil skuffede ved at tabe 1-3 til AB.

Thisted fik ellers god hjælp fra allerede oprykkede Næstved, der vandt med 3-0 på udebane over Hillerød, men da Thisted samtidigt tabte, kunne Hillerød alligevel juble over en oprykning til Nordicbet Ligaen, idet nordsjællænderne før sidste spillerunde har et forspring på fire point ned til Thisted.

- Det ærgrer mig da helt vildt, at vi ikke får en sidste runde, hvor alt er på spil, men jeg er også voldsomt ærgerlig over, at vi nu har tabt tre af de sidste fire kampe, og at meget af det kan tilskrives personlige fejl.

- Når man laver den slags fejl, rykker man ikke op, og så har man heller ikke noget at gøre deroppe, men det kan være, at det her var chancen. I næste sæson bliver det en helt sindssyg række, hvor vi får rigeligt at gøre med bare at komme i top-seks, lyder det fra Thisted-træner Bo Zinck.

Thyboernes nedtur begyndte efter en halv times spil, da Emil Wass bragte AB foran 1-0, og ni minutter senere fordoblede Frederik Ellegaard hjemmeholdets føring.

Ni minutter inde i anden halvleg gjorde samme Frederik Ellegaard det til 3-0 for AB. Et kvarter før tid fik Yao Dieudonne reduceret, men nærmere kom gæsterne ikke.

- Det var en kamp, vi tabte i de to felter. Vi skabte fine chancer i første halvleg og burde også have bragt os foran, inden vi så laver en kæmpefejl ved deres første mål. Vi havde også chancer i anden halvleg, men generelt manglede der kvalitet i de afgørende aktioner, siger Bo Zinck.

Thisted FC runder i næste weekend sæsonen af med en hjemmekamp mod HIK, men udfaldet af den kamp kan altså nu ikke ændre på, at thyboerne slutter på tredjepladsen i oprykningsspillet.