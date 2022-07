Thisted FC har fundet melodien på kuglen efter endnu en opstartssejr

FODBOLD:Senest vandt Thisted FC's 2. divisionshold med 3-1 i en træningskamp mod Skive ligeledes fra 2. division, og lørdag middag kunne Thisted igen fejre en sejr i en træningskamp.

De vandt nemlig med 2-0 på Sparekassen Thy Arena mod 3. divisionsholdet fra Young Boys FD, der tidligere var kendt som Silkeborg KFUM.

- Det forløb lidt ligesom nogle af de tidligere træningskampe, vi har haft, hvor vi også har været enormt dominerende på bolden. Vi var gode til at finde mellemrum, og vores genpres fungerede også rigtig godt, så en helt suveræn træningskamp, hvor vi vinder fuldt fortjent, fortæller anfører for Thisted FC, Asger Bust Sørensen.

Thisteds mål blev scoret af Antonio Bustamante og Aramis Kouzine efter henholdsvis en omstilling og et straffespark.

Der bliver gået til den på midtbanen, når den hjemavlede Thisted-anfører Asger Bust Sørensen er i aktion. Arkivfoto: Peter Mørk

I seneste sæson havde Thisted FC Bo Zinck som træner, men det har ændret sig til denne sæson efter nogle skærmydsler til afslutningsfesten med Bo Zinck i en af hovedrollerne, hvorfor han ikke længere er i trænersædet. Den situation er selvfølgelig noget, spillertruppen har skullet forholde sig til frem til den nye sæson.

- Det er klart, at når der sker sådan nogle ting, er man nødt til at finde op og ned i det hele. Vi i spillertruppen har snakket sammen, og klubben har også givet deres version af det til os. Det er et lukket kapitel for os, og vi ser fremad mod den nye sæson, siger Asger Bust Sørensen.

Han er samtidig positiv, når snakken falder på den nye træner Krzysztof Popczynski og den opstart, holdet har haft sammen med ham.

- Han har sat sit præg på vores spillestil, og vi er rigtig gode på kuglen. Det er klart, at der stadig er nogle ting, vi skal arbejde på, men jeg synes, at det har været to og en halv gode uger, vi har haft, lyder det fra midtbanespilleren.

Anføreren er ikke lige så klar i mælet, når det handler om målsætningen til den kommende sæson.

- Som jeg altid siger til vores pressechef, så er vores målsætning at vinde alle kampe. Det bliver nok svært, men vi skal gå ind med et mindset om, at vi skal vinde alle kampe, og så må vi se, hvor det bærer hen.

- Det er klart, at vi gerne vil være i toppen, og det synes jeg egentlig også, at vi har holdet til. Vi har ikke haft ret meget udskiftning på spillerfronten. Vi har holdt fast i en god stamme og fået nogle nye dygtige spillere ind, så det skal nok blive godt, slutter 26-årige Asger Bust Sørensen.

Thisted FC åbner deres kampagne i 2. division søndag 7. august hjemme mod Aarhus Fremad.