Thisted FC har ryddet op efter anmærkninger i årsrapport

THISTED:Ved første øjekast ser det ikke godt ud, når man gennemgår Thisted FC's seneste regnskab. I årsrapporten er der flere anmærkninger fra klubbens revisor. Det fik Ekstra Bladet til at lave en artikel om flere anmærkninger i det seneste årsregnskab.

Blandt andet har man udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse til personer, der ikke er ansat i klubben. Man har heller ikke fået indberettet den udbetalte skattefri kørselsgodtgørelse. Det er blot nogle af anmærkningerne i en årsrapport, der efterlader en del spørgsmål.

- Jeg kan godt se, at når man dykker ned i årsrapporten ser det umiddelbart voldsomt ud, men en stor del af de her anmærkninger kan føres tilbage til en ændring, som vi foretog i løbet af året. Her var der flere hold, der overgik fra amatørafdelingen til den professionelle del af klubben, siger direktør for Thisted FC Peter Friis Jensen.

Han understreger, at de fejl, der har været tale om, er blevet rettet til, og Thisted FC har ikke noget mellemværende med hverken Skat eller ansatte i klubben.

- Der var blandt andet tale om personer, der var ansat i amatørafdelingen og fik udbetalt kørselsgodtgørelse. Der er blevet lavet den fejl, at den aflønningsform er fortsat, da man kom over i den professionelle del af selskabet, hvor der er andre krav til aftalerne. Det er blevet rettet til, efter vi blev opmærksomme på det for nogle måneder siden, siger Peter Friis Jensen.

- Vi har ikke noget udestående med Skat eller de involverede personer. Der er blevet rettet til, så det nu kører, som det skal. Vi har endvidere fået en skrivelse fra vores revisor Revision Limfjorden, der bekræfter, at vi har fået rodet båd på de forhold, der ikke var i orden, siger Peter Friis Jensen.

Nordjyske har set den omtalte erklæring, der klart og tydeligt fortæller, at Thisted FC har fået bragt orden i sine forhold. Erklæringen blev eftersendt til DBU i forbindelse med licensansøgningen til den kommende sæson, og DBU har godtaget erklæringen og tildelt klubbens to elitehold licenser til den kommende sæson uden yderligere bemærkninger.

- Vi kom i lidt tidspres i forhold til licensansøgningen, så derfor måtte vi eftersende erklæringen fra vores revisor. Heldigvis har det ikke givet problemer, og vi er glade for, at vi nu skulle have styr på den del. Det må naturligvis ikke forekomme i en professionel klub, men da vi blev opmærksomme på problemstillingerne, har vi fået ordnet dem hurtigst muligt, siger Peter Friis Jensen.