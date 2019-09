Thisted FC hentede point trods tidlig udvisning

FODBOLD:Thisted FC hev et enkelt point ud af lørdagens udekamp mod Næsby, og det var cheftræner Bo Thomsen godt tilfreds med set i lyset af, at hans hold spillede en mand i undertal i 70 minutter.

Blot 20 minutter inde i opgøret fik Laus Østervig Nielsen sit andet gule kort. Og det havde Bo Thomsen ingen indvendinger mod.

- Laus er en alt-eller-intet spiller, og der var to situationer, hvor han kom for sent. Så udvisningen kan vi ikke sige noget til, erkender træneren.

Udvisningen kom efter en hæsblæsende start, hvor Næsby bragte sig i front i allerførste minut på en hammer af et direkte frispark. Mirsad Suljic fik hurtigt bragt balance i regnskabet, og herefter satte Thisted sig tungt på opgøret.

- Jeg er nødt til at sige, at vi er et langt bedre hold end Næsby. 11 mod 11 havde vi spillet dem ud af brættet. Selv i undertal skabte vi gode muligheder, men efter pausen holdt vores målmand Markus Iversen os inde i kampen med 3-4 fantomredninger, siger Bo Thomsen.