Thisted FC holder på trænere

FODBOLD:Thisted FC i fodboldens 2. division forlængede mandag kontrakterne med klubbens trænerteam.

Cheftræner Bo Thomsen er nu på kontrakt frem til sommeren 2022, mens assistenttræner Henning Pedersens nye aftale løber indtil denne sæsons afslutning.

- Jeg har forlænget, fordi vi har et rigtig spændende kuld af spillere og en fantastisk klub, så da muligheden bød sig, vil jeg gerne være med til at tage de næste skridt, siger Bo Thomsen til Thisted FC’s hjemmeside.

På den korte bane er cheftrænerens succeskriterie, at han skal føre Thisted FC til en placering blandt de seks bedste hold i 2. division. Det vil nemlig give adgang til den tredjebedste række i Danmark, der i næste sæson kommer til at hedde 1. division.

- Vores mål er at blive en del af den landsdækkende 1. division. Der skal vi gerne nå hen, og der ligger jo et kæmpe ansvar på mig. Det glæder jeg mig til at udfylde sammen med spillerne og tage de skridt, der skal til, siger Bo Thomsen.