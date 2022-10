Thisted FC kan hævne sportschefens 120 minutter i voksne hænder for 16 år siden

FODBOLD:Med en overraskende sejr over FC Helsingør gik Thisted FC tirsdag videre i DBU Pokalen. Men der skal endnu mere til for at avancere fra 1/8-finalerne, når næste modstander i pokalregi tropper op på Lerpytter.

FC København er nemlig modstanderen til november, og dermed trak Thisted FC en af de absolut største udfordringer i bowlen. Men thyboerne har faktisk været tæt på at slå københavnerne ud af landspokalen før. Tilbage i 2006 blev de nemlig presset ud i en straffesparkskonkurrence efter 1-1 i ordinær spilletid.

Her spillede den tidligere TFC-angriber og nuværende sportschef i klubben, Peter Bechmann, en af sin karrieres længste og hårdeste opgør, da han var offensiv spydspids og eneste angriber i startopstillingen.

- Det er nok den eneste gang, hvor jeg har spillet 120 minutter uden at vinde en eneste nærkamp, fortæller han.

Thisteds pokalopgør mod FC København i 2006 Thisted FC - FC København 1-4 (e.f.s)

Mål: 0-1 Hjalte Bo Nørregaard (36. minut), 1-1 Daniel Kristensen (64. minut)

Straffesparkskonkurrence: Jan Kristensen, Daniel Kristenen og Søren Jeppeson brænder for Thisted FC. Frederik Berglund brænder for FC København, mens Hjalte Bo Nørregaard, Oscar Wendt og Martin Bergvold scorer

Thisted FC-startopstilling (4-5-1): Martin Jespersen - Tonny Jensen, Søren Jeppeson, Tommy Markussen, Rasmus Olsen - Jeppe Mehl, Daniel Kristensen, Andreas Kristiansen, Ronni Bagge, Martin Nielsen - Peter Bechmann

FC København-startopstilling (4-4-2): Benny Gall - Lars Jacobsen, Brede Hangeland, Dan Thomassen, Oscar Wendt - Jeppe Brandrup, Hjalte Bo Nørregaard, William Kvist, Martin Bergvold - Michael Gravgaard, Martin Bernburg

Tilskuere: 5813 VIS MERE

Selvom Bechmann for en gangs skyld ikke kom frem til de store chancer og ikke kom på måltavlen for thyboerne, husker han med glæde tilbage på festdagen i Thisted.

- Det er den største kamp, som vi har haft på Lerpytter, og det var en af de bedste dage i min karriere. Jeg stod eksempelvis over for Brede Hangeland, og der vil jeg gerne indrømme, at jeg ikke vandt mange hovedstødsdueller, siger Peter Bechmann om efterårsdagen for 16 år siden.

Efter tre spark fra Thisted og fire fra FC København i straffesparkskonkurrencen var det ovre, og favoritterne sikrede avancementet. I Thisted Dagblad tog TFC-træner Peter Enevoldsen skylden for de tre brændte straffespark, da han i en munter tone indrømmede, at han ikke havde overvejet en uafgjort og dermed ikke havde sat holdet til at træne fra ellevemeterpletten.

- Resultatet sagde jo 1-1 i ordinær, men de fleste hos FCK mener nok, at de skulle afgøre det tidligere. Vi havde en solid defensiv, og vores målmand gjorde, at vi blev i kampen ret længe. Det var en fantastisk dag, og det var stort at komme i straffesparkskonkurrence mod dem. Men da vi kom dertil, var kræfterne altså væk, lyder det fra Bechmann.

Martin Jespersen stod en fænomenal kamp mod FC København og var stærkt medvirkende til, at pokalopgøret skulle hele vejen ud i straffesparkskonkurrence. Arkivfoto: Peter Mørk

Dengang blev der slået tilskuerrekord på Lerpytter med 5813 fremmødte. Den holder fortsat den dag i dag.

Lige præcis en masse tilskuere var også det, som den tidligere angriber og nuværende sportschef havde håbet på. Derfor var FC København ligeledes drømmelodtrækningen for Thisted FC.

- Hvis vi kiggede på holdene inden, ville vi nok vælge FC København. Det kan trække flest tilskuere på Lerpytter, og det er en festdag, som vi virkelig trænger til. Vi skal bare have så mange tilskuere som muligt, siger Peter Bechmann.

Drømmene om avancement i DBU Pokalen lever også i det skjulte. FC København kommer nemlig fra en pokalkamp i Hobro, hvor de måtte ud i forlænget spilletid, mens Brøndby røg ud til Thisteds 2. divisionskolleger fra Aarhus Fremad, da aarhusianerne vandt eftertrykkeligt med 4-0.

- Alt kan ske i pokalfodbold. Det så vi også med Aarhus Fremad. Men mest af alt håber vi bare på en fed dag for spillerne og tilskuerne, siger sportschefen.

Fjerde runde i DBU Pokalen afvikles mellem 8. og 10. november. Opgøret mellem Thisted FC og FC København spilles på Lerpytter Stadion i Thisted, som har det formelle navn Sparekassen Thy Arena.