Thisted FC kan miste spiller - mangler et arbejde

FODBOLD: Om tre uger kan spilleren Chase Andrew Boone være fortid i fodboldklubben Thisted FC.

Den 23-årige amerikaner står her til at miste sin opholdstilladelse i Danmark, hvis han ikke forinden har fundet et civilt arbejde på minimum 20 timer ugentligt.

- Vi vil meget gerne beholde Chase i vores spillertrup, fordi vi allerede efter fem spillerunder har tre spillere ude resten af året med skader, oplyser TFC-direktør Karl Kristian Guldhammer i en henvendelse til sponsorer og samarbejdspartnere.

Amerikaneren har en bachelor i business administration med salg og marketing.