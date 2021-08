Thisted FC kom foran efter sekunder - men endte med pokalnedtur

FODBOLD:Det begyndte fantastisk for Thisted FC, da 2. divisionsholdet tirsdag aften var på besøg i Aarhus for at møde VSK Aarhus fra 3. division i Sydbank Pokalen. Men det var hjemmeholdet, der til slut kunne juble og er videre i turneringen.

Der var spillet mindre end ét minut, da Tobias Friis loppede thyboerne foran, men bare tre minutter senere havde VSK Aarhus udlignet.

Mikkel Agger genskabte Thisteds føring efter knap en halv times spil, men igen slog aarhusianerne hurtigt tilbage ved den tidligere Hobro-spiller Mathies Skjellerup, der udlignede til 2-2.

- Der var for mange situationer, hvor vi ikke var kløgtige og gode nok. Vi gav nogle unødvendige chancer væk på store fejl, siger TFC-træner Bo Thomsen.

Fra anden halvlegs start satte Thisted sig fornuftigt på kampen, men de kæmpede med at komme frem til de helt åbne chancer.

- Og så sker der det i overtiden, at de sender en høj dropbold frem, som vi formår at blive fanget på, hvorefter de scorer til 3-2 på en forkølet afslutning. Det er pokalfodbold, når det er værst for os og bedst for dem, sukker Bo Thomsen.

En ekstra streg i regningen var da, at Laurits Bust udgik med en ankelskade allerede i første halvleg af opgøret.

- Men vi er nødt til at kigge fremad og prøve at huske på de gode ting, vi har leveret i de seneste kampe i 2. division. Det er dem, vi skal tage med ind til den kommende weekend, siger cheftræneren.