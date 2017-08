Thisted FC kom ned på jorden igen

FODBOLD: De blåhvide fra Thisted skulle forsøge at følge op på en glimrende sæsonstart i 1. division, men oprykkerne måtte tage til takke med et 1-3-nederlag mod Fredericia, der spiller mere end en time i overtal.

Hjemmeholdet kom bedst fra start uden dog at blive rigtigt farlige. I stedet faldt kampens første større chance til Fredericia, da Esben Petersen brød igennem i venstresiden og testede Kevin Mendoza i Thisted-målet fra en spids vinkel.

Herefter satte Fredericia sig på spillet, og i det 24. minut kom det til at se rigtigt svært ud for de blå-hvide nordjyder, da Mads Lauritsen indkasserede et direkte rødt kort for en lidt kluntet tackling som bagerste mand.

Gæsterne udnyttede overtaget, da de efter 37 minutter bragte sig foran. Igen kom Fredericia igennem over venstresiden, og selvom Kevin Mendoza fik hånden på Andreas Oggesens afslutning, hoppede bolden alligevel i mål.

Efter scoringen lignede begge mandskaber nogle, der egentlig gerne ville til pause. Fredericia prøvede med et par giftige gennemspilninger, men især Jeppe Svenningsen fik ryddet godt op.

Fra anden halvlegs start var det svært at se, at gæsterne var en mand i overtal. Thisted havde tydeligvis fået snakket tingene igennem i pausen, og de truede flere gange Fredericias mål.

Efter 57 minutter kom en ganske fortjent udligning så. Mikkel Agger serverede en flot frisparksbold ind i Fredericias felt, som endte foran Jeff Mensahs fødder. Et tørt tordenhug senere stod der 1-1.

Thisted virkede til at have masser af kræfter - i hvert fald i starten af 2. halvleg. Men som minutterne gik, blev det mere og mere tydeligt, at Fredericia kunne fordele de nødvendige løb ud på en mand mere.

Efter 72 minutter sendte Fredericia så en af mange bolde i dybden, og denne gang nåede Thisted-forsvaret ikke først på den. I stedet blev der dømt straffespark til gæsterne, da dommer vurderede, at Ronni Møller gik for hårdt til den i feltet.

Sparket omsatte Frans Putros stensikkert, og så var Thisted igen bagud. Det fik Thisted til at satse offensivt, men i stedet for en udligning til hjemmeholdet blev den næste scoring også til gæsterne.

Fredericia broderede sig godt igennem Thisteds forsvar, og så var det ingen sag for Mikkel Knudsen at score.

Flere mål blev det ikke til, og dermed endte det med Thisted FC’s første nederlag i Nordic Bet-ligaen.